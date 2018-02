Um dia que desanima

Publicado pela 1ª vez em 27/07/2009

Temos ouvintes de todas as torcidas e, por respeito, não vou abrir a semana falando de futebol, muito menos de Obina.

Há outros assuntos importantes também e a experiência assim ensina.

A segunda-feira começou feia e logo o paulistano viu a chuva diante da retina.

Isso sem contar o frio, que às vezes desatina.

No trânsito, a prefeitura caça os fretados para ver se o trânsito disciplina.

Encheram a cidade de fiscais e tem gente louca pra multar em cada esquina.

O secretário dos Transportes foi alvo de manifestantes que consideraram a medida cretina.

Eram usuários de ônibus reclamando da sina.

De Brasília, chega outra notícia que azucrina.

Vereadores vão recuperar mandatos no tapetão e ainda terão direito a salário retroativo, gente fina.

Sem problemas porque o contribuinte já está acostumado a pagar de forma bovina.

É uma segunda-feira com a cara a que a segunda-feira se destina.

Feia e com chuva diante da retina.

Isso sem contar o frio, que às vezes desatina.

Que dia esquisito! Parece que tudo termina em “ina”!

Deixa pra lá porque amanhã vem a terça, que logo anima…

