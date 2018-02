Um dedo de louvor

Publicado pela 1ª vez em 15/10/2009

Hoje é dia de agradecimento a quem faz bem aos outros e nem sempre é reconhecido. Os infiéis e incrédulos estão por toda parte e precisam de uma sacudida de vez em quando.

Comecemos pelo santo ministro. Um homem magnânimo e com desprendimento suficiente para não atrasar mais a restituição do imposto de renda. Glória a ele! Obrigado, senhor dono do cofre, por não nos deixar mais chupando o dedo à espera do dinheiro.

Vamos dar vivas também ao bem-aventurado dono do cofre estadual. É um homem iluminado e cheio de graça que merece ser louvado pela benevolência de reduzir um imposto no ano que vem. Obrigado, senhor de todos os IPVAs, por não nos deixar chupando o dedo à espera da inevitável data de vencimento.

E por fim um agradecimento em nome dos hermanos que nosotros amamos tanto. Não falemos mais com intermediários. Fiquemos de joelhos diante daquele que é a própria mano de Dios. Gracias, por não ter deixado nossos mui amigos chupando o dedo a ver a Copa sem ter por quem torcer.

É isso, agradecer é preciso. Não basta ser apenas chupim!

