Tudo a declarar

Publicado pela 1ª vez em 27/08/2009

O bicho está pegando no Reino do Leão, também conhecido pelo nome de Receita Federal. Tudo começou quando a ex-comandante de caça mostrou as garras e levantou algumas lebres.

Tucanos, liderando um grupo de aves, pediram que ela repetisse tudo várias vezes, como se fosse um papagaio. Teve gente que ficou uma arara com essa história.

Para não dar zebra, lobos de prontidão reagiram uivando que aquilo era só conversa para boi dormir. Coelhos e tartarugas pediram investigações, mas cada um no seu ritmo.

Macacos revoltados deram uma banana e começaram a abandonar os respectivos galhos. Hienas riram da situação. Jacarés e crocodilos também comemoraram com largos sorrisos. O dono do pedaço se fez de avestruz, mas foi chamado às falas por um grito de Tarzan e foi obrigado a engolir um imenso sapo.

O contribuinte se agarra no cipó mais próximo para dar uma olhada na bagunça, mas segue a vidinha normal para não ficar num mato sem cachorro. Afinal de contas, alguém precisa trabalhar para pagar o pato!

