Torcida e distorcida

Publicado pela 1ª vez em 26/08/2009

No dia em que teve até cartão vermelho no plenário, o Senado finalmente caiu na boca do povo. Agora, com a linguagem futebolística, todo mundo entendeu as jogadas que acontecem lá e todas as torcidas já ensaiam os gritos.

Um dos mais famosos diz:

Aqui tem um bando de louco.

Louco por ti, verbinha.

Pra aquele que acha que a gente trabalha pouco.

Eu vivo por ti, verbinha.

Eu discurso até ficar rouco.

Eu discurso pra ganhar.

Outro muito cantado é este:

Vai lá, vai lá, vai lá!

Vai lá no empregão!

Vamos parentes!

Vamos Amigos!

Vamos ganhar um dinheirão!

Tem também um que é assim:

Ô, vamos ganhar salariô.

Vamos ganhar salariô.

Vamos ganhar salariô.

Ô, vamos ganhar salariô, Ô.

Estes são alguns dos mais famosos, mas tem um que ainda não pegou. É aquele que diz:

Sou senadooooor,

Com muito orguuuuulho,

Com muito amooooor.

Só o Conselho de Ética gostou!