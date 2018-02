Todo mundo ligadão

Publicado pela 1ª vez em 21/12/2009

O Verão que começa hoje, às 3 e 47 da tarde, vai rimar com calorão, chuvas em forma de pancadão e inundação, mas certamente não haverá mais apagão.

Pelo menos é o que garantem autoridades energéticas e enérgicas deste Brasilzão. Elas afirmam que o esquema de fornecimento estará acesão e não ficarão paradas como postes de iluminação.

Tudo certo na geração, transmissão e distribuição, sem riscos para a população. É muito reservatório de água cheião por aí, o suficiente para assegurar que não haverá nenhuma interrupção.

Enquanto isso, as causas da escuridão do mês passado continuam sem explicação, a não ser aquela do temporal de filme de assombração.

Vamos confiar sem hesitação, mas vale ter um mínimo de precaução. Nada de banhão nem de exagero no sabão, para não ficar na mão. Também é bom separar um dinheiro e não ser gastão porque na conta não há falha na emissão. E o principal: dar um alô a São Pedro, em fervorosa oração!

