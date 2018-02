Todo dia é dia

Publicado pela 1ª vez em 22/09/2009

O calendário mostra que hoje é o Dia Mundial sem Carro. É também mais um dia paulistano com congestionamento. Alguns aderiram ao ônibus, ao metrô, à bicicleta, ao tênis. Só que a maioria ainda depende do bicho de quatro rodas.

Na carona da preservação deeeeeste planeta, vegetarianos já preparam o dia sem carne, decretando que toda segunda-feira é dia de deixar o boi e a vaca em paz.

Que as crianças não nos ouçam. Com certeza, vão querer criar o dia sem alface, pepino, beterraba e chicória. E pra completar a farra, também podem exigir um dia mundial sem banho. Outras, sem ter o que comemorar, gostariam apenas de ter um dia sem fome.

Eleitores desiludidos já pensam no dia sem voto como resposta aos dias sem saúde, sem educação e sem segurança. E também contra politiqueiros adeptos de dias sem trabalho e de sessões ordináááááárias, muito ordináááááárias.

Mas, pensando bem, não precisamos de muita coisa. Um dia mundial sem sem-vergonhice já resolve. Esse é o carro-chefe que nos atropela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.