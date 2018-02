Tela cheia

Publicado pela 1ª vez em 27/11/2009

Chegou a sexta-feira, o dia de relaxar e curtir bons filmes para se desligar da dureza da semana e deixar de lado assuntos espinhosos que insistem em nos atormentar.

Uma boa dica é o suspense GASES INDOMÁVEIS. Na história, o líder de um país amazônico acusa os ricos de não fazerem nada para preservar o planeta. Os mais sensíveis precisam estar preparados para a cena em que ele mata a cobra e mostra… a cobra mesmo, dizendo que a coitada está mortinha, mas que o pau passa bem. É de embrulhar o estômago.

Outra produção imperdível é o aterrorizante INIMIGO ÍNTIMO. Um político enrolado em denúncias se livra de todas as acusações sem arrepiar o bigode, mas passa por maus bocados e sente um frio na barriga ao ser surpreendido por um daqueles vilões que parecem heróis e ganham a simpatia do público, um tal de Piriri.

Para os adeptos do riso fácil, a grande pedida é APAGADA DE MESTRE. Uma cidade maravilhosa fica às escuras enquanto autoridades pastelonas inventam explicações engraçadas. A sequência de uma guerra de contas de luz na cara do consumidor é óbvia, mas rende diarréias de gargalhadas.

Seja qual for a escolha, vale a pipoca e o cinéfilo vai ficar plenamente satisfeito com o efeito estufa. Só assim para dar um pé em assuntos que enchem a semana inteira.

