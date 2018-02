Surpresas surpreendentes

Publicado pela 1ª vez em 10/06/2009

A semana é mais curta por causa do feriadão, mas até aqui já foi capaz de produzir notícias de grande impacto, nunca antes imaginadas. Analistas, especialistas e futurólogos jamais teriam condições de prever tais fatos absolutamente inusitados.

Uma das magistrais surpresas veio da PUC de São Paulo. A universidade decidiu tomar uma atitude diante da bagunça e anunciou: a maconha está proibida no campus. Menos mal que a importante medida tenha vindo acompanhada de uma proposta de tratamento para os estudantes dependentes.

Outra descoberta surpreendente foi que a Telefônica não se dá bem com telefones. Os paulistas ficaram horas sem conseguir dar um alô. A pane atingiu até os serviços de emergência. Não dava pra telefonar nem pra Telefônica, mas a empresa nega que não esteja ligando para os problemas dos consumidores.

Mais um fato totalmente imprevisível: o confronto entre grevistas da USP e a PM. Quem poderia imaginar isso? Até vaso sanitário foi atirado na direção dos policiais e a universidade nem é privada!

Diante de tantas surpresas em tão pouco tempo, o que mais pode acontecer? Só falta o povo não ir trabalhar e encher as estradas no feriado. Daqui a pouco vai ter gente dando e recebendo presentes no Dia dos Namorados. Pode?

