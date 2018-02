Publicado pela 1ª vez em 26/02/2009

Onze dias de Carnaval! No Congresso Nacional, a festa ainda não acabou. O plenário da Câmara nem abriu na quarta de Cinzas porque o pessoal era puro pó. No Senado, só apareceram 8 dos 81 donos de cadeiras. E não vai ser diferente nos próximos dias. Hoje é quinta de Cinzas, amanhã é sexta de Cinzas… Outro que virou pó foi o deputado do castelo. Ele não dá as caras em Brasília há 20 dias e ninguém sabe, ninguém viu. Um sumiço providencial que atrasa o processo alegórico de investigação. O quesito evolução salarial parlamentar vai muito bem, com o dinheiro do contribuinte virando pó também. Esperemos com paciência de apuração de desfile pelos debates acalorados que certamente virão ao final da folia: “Blá, blá, blá, blá, blá, blá”. “Pó, pó, pó, pó, pó, pó”. Alguém tem um espanador aí? Não? Então que tal uma assopradinha?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.