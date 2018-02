Sexta-feira nos cinemas

Publicado pela 1ª vez em 05/03/2010

Para terminar mais uma semana, chegou a hora das dicas de cinema. São bons filmes para desafogar da pressão do dia-a-dia e proporcionar momentos de diversão, sem preocupações, à espera do Oscar.

A primeira é o tocante O ENCANTADOR DE CANDIDATOS, que conta a história de um político à procura de um vice para disputar uma eleição. Para ter chances no páreo, ele quer montar uma chapa puro-sangue, mas o companheiro de partido resiste e ainda dá uns coices. É emoção em dose cavalar até o último momento.

Para os fãs de uma comédia desvairada, o negócio é ver a hilariante LOUCADEMIA DE FUTEBOL. Um time de muita tradição começa a trançar as pernas e toma goleadas inexplicáveis. Dribles da vaca, gols de letra e dirigentes atrapalhados garantem as gargalhadas, mas a torcida não acha a menor graça.

Ainda no mundo da bola, outra boa pedida é a animação O ELO PERDIDO. Às vésperas de uma grande competição internacional, o treinador de uma seleção insiste em não convocar um craque que vive de altos e baixos. Nem a Branca de Neve e outros seis colegas conseguem convencê-lo, mas um dia, sozinho no quarto, ele pergunta: “Espelho, espelho meu, existe neste mundo algum técnico melhor do que eu?”.

Todas as dicas de hoje merecem ganhar o Oscar de efeitos especiais, mas há outro ponto em comum: nas três histórias pode dar zebra.

