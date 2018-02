Sessões extraordinárias

Publicado pela 1ª vez em 19/02/2010

A semana chega ao fim ainda com aquele gosto de ressaca da folia. Para relaxar e recuperar as energias, nada melhor do que um bom filme. Então, vamos às dicas, como em todas as sextas-feiras.

A primeira é O APRISIONAMENTO DO MEU MELHOR AMIGO, que conta a incrível história da prisão de um político. No começo, os amigos do sujeito acham que é tudo ficção, mas depois transformam a cadeia em ponto turístico.

Para os fãs de ação, uma boa pedida é A MARCA DA ZORRA. Um homem atormentado vira governante de repente e pensa em renunciar. Em seguida, renuncia à renúncia, mas diz que ainda pode renunciar à decisão de renunciar à renúncia. O enredo é meio complicado e está cheio de meias palavras e cuecas de duplo sentido.

Se o seu negócio é rir das desgraças, vale ver a comédia CURTINDO A VIDA ADOIDADO. A história mostra as aventuras de parlamentares que decidem emendar uma folga na folga e já pensam na próxima folga. As cenas são impagáveis, mas no fim todo mundo paga mesmo.

E por último uma dica de pura magia: AS CRÔNICAS DE ESBÓRNIA. O filme é muito fantasioso, mas quem já viu garante que é baseado em fatos reais.

