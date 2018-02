Sem susto, camaradas

Publicado pela 1ª vez em 09/06/2009

Os funcionários fantasmas e não fantasmas do Senado estão aterrorizados com uma proposta do senador Eduardo Suplicy. Já tem gente com os cabelos arrepiados só de ouvir falar do assunto.

A ideia, que já ronda a Comissão de Constituição e Justiça, é armar uma operação capaz de detectar quem deveria trabalhar, mas permanece na sombra com o bolso cheio.

A polêmica proposta de quebra de sigilo dos servidores prevê a publicação semestral de uma terrível lista. Pelo documento, o perseguido contribuinte teria o direito de conhecer a relação de pagamentos feitos pelo Senado, incluindo nome, salário, horário de trabalho e onde o sujeito dá expediente.

Se o projeto passar, o eterno pagador entenderá fenômenos ainda sem explicação, como o do dinheiro que flutua pelo ar e, de repente, entra em processo de evaporação.

Mas os temerosos trabalhadores invisíveis ainda não precisam se preocupar. Vigilantes parlamentares não fixam prazo para votar a proposta. Viva o senadorzinho camarada!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.