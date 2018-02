“Sem” por cento garantido!

Publicado pela 1ª vez em 05/08/2009

A Operação Enxuga-Gelo prossegue incansável na tentativa de combater os piratas dos tempos modernos. É gente que se vira pra sobreviver, quase sempre dando um gancho no consumidor. O problema é que tem freguês que gooooooosta e não é marinheiro de primeira viagem.

Para surpresa geral, policiais foram ontem à região da 25 de Março e apreenderam quase 500 mil itens em muambas, muambinhas e muambonas. Acredita-se que os primeiros produtos chegaram com Pedro Álvares Cabral.

Em algumas etiquetas, os piratas da cara de pau davam garantias ao comprador, com os dizeres: “Parabéns. Você acaba de adquirir um produto 100% original”.

Tinha de tudo. Camiseta pra vestir, relógio pra ver a hora, celular pra telefonar, DVD pra ver filme, câmera pra filmar e fotografar e CD e MP3 pra ouvir música. Como são surpreendentes esses piratas!

Mas agora eles vão ter que se enquadrar. Hoje a situação já é bem diferente. Só tem camiseta pra vestir, relógio pra ver a hora, celular pra telefonar, DVD pra ver filme, câmera pra filmar e fotografar e CD e MP3 pra ouvir música.

Eles que não se façam de engraçadinhos porque a fiscalização será dura e amanhã só vai ter camiseta pra vestir, relógio pra ver a hora, celular pra telefonar, DVD pra ver filme, câmera pra filmar e fotografar e CD e MP3 pra ouvir música.

E não adianta resistir e tentar renovar o estoque porque os agentes da lei vão partir para a redundância!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.