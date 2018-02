Sem eira nem beira

Publicado pela 1ª vez em 14/04/2010

Os donos do cofre deeeeeeeste país já avisaram que o grande vilão da nação, o aposentado que ousa receber acima de um salário mínimo, não terá o sonhado reajuste de 7% nos gorduchos ganhos já recebidos.

Outros índices e critérios estão sendo estudados, mas a coisa é tão complicada que pode exigir bula ou manual de instruções para explicar direito. Então, vai aí uma sugestão: ficaria mais fácil se os senhores e senhoras que esperam por rendimentos maiores usassem as polêmicas pulseiras da sacanagem. Assim, pelo menos, saberiam qual é o desejo de quem arrancar os adereços.

Amarela – significa que não haverá aumento, no máximo um abraço.

Rosa – mostrar o bolso vazio, que vai continuar desse jeito.

Laranja – uma dentadinha na aposentadoria, sem direito a reclamação.

Roxa – uma lambida no aposentado ou pensionista, já pensando em sacanear no reajuste.

Vermelha – uma dancinha erótica para deixar o coitado pelado, sem aumento.

Verde – sacanagem oral na pensionista, com promessa não cumprida de aumentar os rendimentos.

Azul – a mesma sacanagem oral, só que no aposentado.

Branca – a pensionista escolhe o que quer, mas não vale reajuste.

Preta – sacanagem total.

Dourada – todas as alternativas anteriores juntas, sem choro nem vela.

É só o aposentado ou pensionista escolher. O salário vai continuar o mesmo, mas a sacanagem será mais colorida. Não haverá um horizonte para o aumento, apenas horizontal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.