Publicado pela 1ª vez em 22/06/2009

Não dá pra entender a razão de tanto falatório sobre os tais atos secretos do Senado. E daí, qual é o problema? Parece até perseguição. E o pior é que a cada dia surge algo novo.

Dá a impressão de que alguém sabe de tudo e vai divulgando aos pouquinhos pra aumentar a sensação de escândalo que cresce. Mas será que é só o Senado que esconde tramóias neeeeste país? Quem não tiver uma sujeirinha que levante o primeiro tapete!

Tem tanta coisa escondida por aí e ninguém vê… Alguém percebeu a chegada do inverno? Foi às 2h45 da madrugada deste domingo. Secretamente. Fomos dormir no outono e acordamos no inverno. Quem se deu conta disso?

Antes do inesperado frio, outra decisão secreta veio a público. Desta vez foi no futebol. O São Paulo decidiu demitir Muricy Ramalho, apesar dos bons serviços prestados. Alguém já tinha imaginado uma situação como essa? Um time perde um jogo e o técnico leva um chute? É chocante descobrir isso!

Em São Paulo, o grande evento da moda também foi marcado por atos guardados a sete chaves e ninguém foi capaz de notar. Teve um biquíni fio dental tão escondido, mas tão escondidoô na retaguarda, que nem as potentes lentes dos cinegrafistas e fotógrafos captaram. Até agora tem gente se esforçando para ver as imagens em abundância e não aparece nada. A não ser um bumbum desnudo.

Vocês viram quantos segredos secretamente sigilosos passam diante dos nossos olhos e não conseguimos perceber? Quem poderia imaginar algo de errado no Senado? A gente olha, olha, olha e não aparece nada. Nadica de nádegas. Uma pena!

