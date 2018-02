Satisfação garantida

Publicado pela 1ª vez em 11/09/2009

Atenção hackers deeeeeeeeste país! Acaba de surgir uma nova oportunidade para que vocês mostrem os seus dotes. O Tribunal Superior Eleitoral abriu inscrições para testes nas urnas eletrônicas, que serão realizados em novembro.

Os interessados só precisam ser espertos para tentar burlar o sistema com alguma fraude. O objetivo é provar a total segurança das maquininhas que traduzem a vontade popular.

A iniciativa merece aplausos e deveria ser estendida a todo o processo eleitoral. A própria Justiça poderia permitir candidaturas de gente com ficha suja, só para testar o eleitorado.

O candidato simularia estar apenas interessado em gastar verbinhas, trocar favores por votos em projetos e empregar parentes na mamata.

Também fingiria ser um aproveitador de olho no auxílio-moradia, auxílio-paletó, passagens aéreas de graça, 13º, 14º e 15º salário.

Outro requisito básico é ser um bom ator para fazer promessas que nunca serão cumpridas e se apresentar com cara de mocinho ao carregar criancinhas.

Não vai ser fácil encontrar gente desse tipo, mas seria a prova definitiva da honestidade que nos cerca. Êpa, quem é aquele cara ali, mexendo na urna eletrônica?

