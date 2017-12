Salve a cleptocracia!

Ouviram das escutas as sacanagens ácidas

De um poderoso melancólico o brado esbravejante,

E o sol da vaidade, em raios fingidos,

Brilhou no céu da pátria agonizante.

Se o horror dessa indignidade

Conseguimos nos enganar com lamaço forte,

Em teu foro, ó impunidade,

Desafia o nosso pleito a própria sorte!

Ó pátria roubada,

Saqueada,

Salve! Salve!

Brasil, um pesadelo imenso, um raio lívido

De pavor e de gastança à terra desce,

Se em teu tenebroso réu, risonho e límpido,

A imagem do doleiro resplandece.

Gigante pela própria esperteza,

És rico, és forte, impávido e grosso,

E o teu futuro espelha essa safadeza

Terra devorada,

Entre outras mil,

És tu, Brasil,

Ó pátria roubada!

Dos filhos deste pré-sal és mãe gentil,

Pátria roubada,

Brasil!

Surrupiado eternamente em preço sórdido,

Ao som do marqueteiro e à luz do golpe profundo,

Fulguras, ó Brasil, corrupção da América,

Iluminado ao sol do dono do mundo!

Do que a terra mais ferida

Teus risonhos, lindos líderes têm mais dólares;

Nossos políticos têm mais vida,

Nossa vida no bolso deles mais valores.

Ó pátria roubada,

Saqueada,

Salve! Salve!

Brasil, de corruptor fraterno seja símbolo

O bárbaro que ostentas endinheirado,

E diga o verde-ouro dessa cédula

Paz no empreiteiro e glória no advogado.

Mas, se ergues da justiça a delação forte,

Verás que um militante teu não foge à luta,

Nem teme, quem te apavora, a própria morte.

Terra devorada

Entre outras mil,

És tu, Brasil

Ó pátria roubada!

Dos filhos deste pré-sal és mãe gentil,

Pátria roubada,

Brasil!