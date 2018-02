Ruins de serviço

Publico pela 1ª vez em 13/10/2009

De Londres, chega uma notícia surpreendente: o primeiro-ministro inglês vai devolver aos cofres públicos umas verbinhas que recebeu indevidamente.

O dinheiro foi usado para pagar serviços de faxina, jardinagem, pintura e decoração. O total da gastança atinge o equivalente a 34 mil reais.

O escândalo estourou há cinco meses e outros políticos que puseram a mão na massa com pontualidade britânica também já deram bye-bye à grana.

Coisa de país desenvolvido. Os sirs devolveram tudo de livre e espontânea obrigatoriedade depois de serem flagrados usufruindo as benesses sem pudor.

Essa inglesada não dá o braço a torcer mesmo. A turma acha que sabe de tudo só porque está no primeiro mundo e pensa que não precisa da ajuda de ninguém.

Caros lordes, tenham mais humildade da próxima vez e procurem o auxílio de profissionais. Yes, pagando bem, nós transferimos tecnologia para fazer barba, cabelo e bigode!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.