Rima pobre, bolso rico

Publicado pela 1ª vez em 13/04/2010

Após dois meses de prisão, finalmente veio a liberdade polpuda.

Chegou a hora de comemorar com várias rodadas de panetone.

O pobre acusado sofreu e saiu com a cara barbuda.

Tudo culpa de um cineasta que pôs a boca no trombone.

Além do ex-chefe, a medida beneficia mais gente graúda.

Foi só alegria na festa cheia de aspone.

Houve até reza para celebrar a conquista parruda.

A vitória raiou depois de uma longa noite insone.

Agora só falta aparecer a grana, mas não se iluda.

São cuecas e meias mais recheadas do que silicone.

Essa turma não se abala e é muito sortuda.

Fica todo mundo bem, por mais que a consciência questione.

É gente gulosa por pizza e muito papuda.

Vai pepperone ou provolone?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.