Reconhecimento líquido e certo

Publicado pela 1ª vez em 21/09/2009

O mundo está próximo de reconhecer o valor deeeeeeste país. Foram necessárias muitas crises, situações cambaleantes e grandes tombos, mas finalmente chegamos perto da redenção.

Quem nos olhava com desconfiança agora admite nossas doses e mais doses de competência. Lá fora, a cada dia surgem notícias positivas sobre nós, todas publicadas em letras garrafais.

Já podemos nos embriagar de orgulho cívico e brindar a chegada dos novos tempos, que vão nos deixar bem mais altos no cenário internacional. O esforço será recompensado depois de medidas enérgicas tomadas. Muito bem tomadas mesmo.

Para quem ficava mergulhado num imenso complexo de inferioridade, chegou a hora de desencanar de uma vez por todas. E o primeiro gesto de reverência virá justamente da maior potência mundial no primeiro semestre de 2010. Os americanos acabam de anunciar a intenção de reconhecer a cachaça como produto tipicamente brasileiro. Então, parabéns a todos nós. A crise foi superada e agora está “zuzu bem”.

