Rasgando a fantasia

Publicado pela 1ª vez em 25/02/2009

Hoje é Quarta-feira de Cinzas, dia de tirar a fantasia e mergulhar na realidade. Já tem gente trabalhando faz tempo, mas ainda há quem diga que “este país” só começa a funcionar depois do Carnaval. Seja como for, acabou a folia, acabou a ilusão. Bom dia, vida real. Vamos fazer planos concretos sem apelar para a imaginação e as máscaras carnavalescas. Pra começar, pé no traseiro de Dona Crise! Ela já atravessou o samba e virou desculpa alegórica pra tudo. Queremos um bom puxador de juros para baixo e nota dez no quesito evolução do emprego. Educação, saúde e segurança também estarão na comissão de frente das prioridades políticas. E, para o desfile transcorrer na maior harmonia, nossos representantes vão votar projetos importantes e cumprir o enredo direitinho. Já podemos batucar pra comemorar a vitória e preparar a fantasia de novo para o dia 12 de fevereiro de 2010. Vai cair numa sexta-feira e será Carnaval outra vez. Faltam apenas 352 dias. Vai-Vai passar logo. Agüenta firme, Mocidade Alegre!

