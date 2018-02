Raios, raios, raios!

Publicado pela 1ª vez em 12/11/2009

Depois do apagão, vem à luz as explicações sombrias para justificar as trevas. Com vozes de trovão, autoridades de plantão colocam uma nuvem sobre nossas cabeças e dizem que a maldição veio dos céus.

Ora, raios, o problema não foi a falta de cabeças iluminadas, com ideias brilhantes e espírito público aceso. São Pedro foi o mandante!

E a oposição aproveita para tirar uma casquinha, acender a chama do “eu já sabia” e amaldiçoar ainda mais a escuridão, como se tivesse descoberto o fósforo e a vela.

Nós, pagadores apagados, ficamos no breu das justificativas luminosas para o blecaute. E o sol da incapacidade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Felizmente, tudo passou. E já podeis, da Pátria filhos, ver contente a luz gentil porque já raiou a eletricidade no horizonte do Brasil.

Com espírito cívico, vamos levar a mão ao bolso. Ó Pátria Amada, iluminada, pague, pague. Ainda que de vez em quando apague, apague.

Malditos raios. Raios duplos, raios triplos, raios quádruplos. Vivem caindo no lugar errado!

