Rádio faz bem para a saúde

Já “mataram” o Rádio várias vezes, mas ele sempre sobreviveu. E eu tenho algumas provas para apresentar aqui. Não vou falar sobre TV, internet e mídias sociais. Nada de teses aprofundadas sobre os tais “culpados”, apenas uma simples constatação. Refiro-me somente a algo popularmente conhecido como “gente”. Reproduzo abaixo a mensagem da ouvinte Katia, que gerou muitas outras depois. Volto daqui a pouco.

Bom dia!!! Genteee, como assim de novo o Haisem gripado? Olha, estou desde ontem pra mandar um whatsapp, mas só agora deu tempo rs… Meu nome é Katia, sou de SP e quero dar uma dica de saúde pra ver se o Haisem melhora de vez! Você pode tomar extrato de própolis (20 a 30 Gotas diluídas em água) 3x por dia pra começar, é um antibiótico natural produzido pelas nossas amigas abelhas! 🐝🐝🐝

Mas, pra esse congestionamento nasal master mega que você está, recomendo uma lavagem com gengibre. Meu médico homeopata me ensinou e faço sempre, ensino pra todos porque é excelente. 😁 Descasque e rale um pedacinho de gengibre (1 col sopa), coloque num pano pequeno ou gaze e amarre, fazendo tipo um sachê. Ferva uns 400 ml de água e depois coloque o pano, desligue o fogo e deixe em infusão por uns 5 minutos. Em seguida deixe ficar morno e aspire pelas narinas suavemente até preencher de líquido, segure por um tempo (5 a 10 seg) e assoe em seguida com força. Você vai sentir sair tudo o que está incrustado nas vias aéreas, é muito bom e alivia já na primeira vez. Faça umas 3x ao dia ou de manhã e à noite.

Melhoras!!!

Bom final de semana e obrigada por esse jornal de qualidade que vocês fazem. Forte abraço! 🙌🏻💐😘

Estou de volta, mas já vou sair de novo para deixá-los com a ouvinte Patrícia Celestino.

Bom dia !!! Tem gengibre em pó. Faço chá quando estou resfriada.

E retorno rapidinho só pra trazer mais uma receita da audiência. Fala, Edvane!

Bom, além de gengibre é vc pedir a sua esposa colocar açafrão na comida, no suco, iogurte. Um pouquinho. Fica amarelo, mas cura todo tipo de inflamação. A minha começou a cuidar de mim e posso te dizer minha garganta q tava inflamando toda semana agora tá ótima, hayssem. Vai por mim é, muito bom como antiinflamatório. Na feira vc encontra. Não é ruim, não. Bjos pra vc e Alessandra. Gosto d+ de vcs e da Camila. Parabéns pelo profissionalismo.

Sou eu de novo. Fiquem agora com um ou uma ouvinte que não assinou.

Bom dia aos dois! Ao Haissem: 30 gts./dia de extrato de própolis, glicólico ou em 30% de álcool (nas farmácias homeopáticas) dissolvido num pouquinho d’água, por…”ad eternum”!

Agora a dica é da ouvinte Mara.

Para crises de rinossinusite, faringite, cachecol, gorro e uma santa solução de 1 colher (sopa) rasa de sal marinho num copo de água morna, p/ gargarejo 3X dia, por 2 dias! Garanto que você irá sarar!Acabei de ser curada em 3 dias. Sou alérgica e cantora de Coral no ABC, onde é superfrio! 🙅🏻

E veio o Gilberto Zuppo, lá de Manaus.

No Amazonas curamos com limão, mangarataia, mel, copaíba e andiroba. É um santo remédio caseiro e muito popular por aqui.

Outra receita, desta vez da Ana Maria Paschoalini.

Bom dia! Não poderia me furtar e assim engrossar a lista dos pitacos, desculpe. Estive tb com a garganta incomodando e a voz querendo ficar fanha. Balinha de gengibre, gargarejo com listerine, queima, e a moda antiga, pano enrolado no pescoço umedecido com álcool 70•. Tiro e queda no meu caso e espero tb pra vc. Cuide-se bem e melhoras rápidas 🌸😘

E mais uma, da Silvia.

Oi pessoal. Ó, minha dica pro Haisem é cachecol e ter sempre uma xicrinha de café com mel e limão. Isso mantém a garganta sempre limpa. Limpa no sentido de lubrificada e pode ser legal pra vocês que usam muito a voz. Eu sou a Silvia de Moema. Eu falo tanto com vocês que eu já me sinto íntima e acho que só de olhar a foto vocês já sabem quem é. Bom fim de semana.

Aí a discussão saiu da garganta e foi para a minha cabeça por causa da ouvinte Elisete Bianchi.

Haisem, devido a friagem que você toma nas madrugadas para chegar à rádio, a garganta inflama e, portanto, deve usar sempre um gorro para proteger os ouvidos. Coloque um pano com álcool quente à noite e ficará bom em dois dias.💚💚💚

Respondi que não gosto de usar nada na cabeça e o Odair Bartholomeu se manifestou.

Por que não? Gorro verde e branco. “Pica” dois dentes de alho, fatia o gengibre e faz chá. Toma com mel, mano. É tiro e queda.

Na cola dele, Henrique Santos.

Bom dia a todos da Rádio Estadão. Pode usar o boné do Chaves que tem o protetor de orelha.

E a Roberta.

Como não gosta de nada na cabeça, então proteja seu pescoço. Faça isso num único dia e veja a diferença! Já está comprovado que a sensação de frio aumenta qdo temos o pescoço e os pés desprotegidos…

Fiquem agora com a Lygia.

Haisem, gargarejo com orégano. Ferva água, jogue o orégano, abafe, coe e deixe esfriar um pouquinho. Alivia bastante, mas eu tb concordo com a ouvinte que falou da friagem. Cuide-se, precisamos da sua garganta ótima, pois em breve, cantaremos …… é campeão. Abraços.

A ouvinte Palma Polese também foi pelo lado futebolístico da coisa.

Haisem… de novo com a garganta prejudicada… Se cuida, menino!!!! Você precisa gritar campeão logo, logo.

Em seguida, um ouvinte que não assinou e escreveu meu nome como de fato se pronuncia.

Raissem, nada de gorro. Fluviral 3xao dia e spray de mel com própolis nessa garganta!

E um afago da ouvinte Silvia.

Tá linda mesmo assim sua vozZzz.

E outro da Sônia.

Bom dia, dupla perfeita!!! Haisem, se não fosse o resfriado eu diria que sua voz está um charme. rsrs Ótimo final de semana.

Sei que o texto desta semana ficou grande, mas eu quase não escrevi nada. Foi escrito pelos ouvintes e agradeço a todos. E é por isso que o Rádio não morre. Porque tem gente falando com gente. É uma receita infalível. Faz bem pra alma também.