Publicado pela 1ª vez em 01/09/2009

Que país é esse, onde o povo não pode ver uma bola rolando que logo sai correndo atrás?

Que país é esse, onde os adeptos da redonda seguem a deusa com fervor religioso?

Que país é esse, onde torcedores fazem loucuras e andam sempre em grandes grupos eufóricos?

Que país é esse, onde a família fica em segundo plano e o trabalho é apenas a fonte para comprar ingressos, camisas, bandeiras e sustentar a devoção sem limites?

Que país é esse, onde nada mais interessa aos discípulos que não enxergam crises econômicas, escândalos políticos, novos escândalos políticos, novíssimos escândalos políticos e mais escândalos políticos para alegria dos envolvidos?

Que país é esse, onde o vale-tudo já começou de novo com centenas de torcedores demonstrando esse amor incondicional acampados em frente a um estádio?

Que país é esse, onde fiéis da bola parecem estar diante de um templo e chegam uma semana antes para comprar ingressos para um simples jogo de futebol?

Alguém aí consegue imaginar que país é esse? Então só nos resta enviar a nossa mais sincera solidariedade ao pueblo argentino e torcer para que os hermanos vençam esse vício. Mas só o vício porque no sábado, com bola rolando, eles vão ter que rezar muito!

