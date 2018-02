Publicado pela 1ª vez em 03/08/2009

O Brasil voltou a dar show na piscina no fim de semana. Dentro da água, não há ninguém neeeeeeste mundo mais rápido do que Cesar Cielo. Ele é imbatível nos 50 e nos 100 metros livres. É um cara de ouro.

Mas não é o único. Temos campeões em outras modalidades que também nos enchem de orgulho. Estão sempre nadando de braçada, são muito rápidos e bem dourados. Muito dourados.

A categoria peito é um exemplo. Somos os melhores. Temos gente que nada nas condições mais adversas, até num mar de lama, sem deixar respingar nada, nem num fio de bigode. Não é pra qualquer um. É preciso ter muito peito e resistência.

E de costas, então? É outra grande especialidade nacional. Estamos muito bem representados. Os caras só aparecem de costas para nós e não se importam com a gritaria da platéia. Eles têm retaguardas quentes e sempre levam vantagem em tudo.

Também somos os reis na categoria borboleta. Nossos atletas são de diferentes cores e muito rápidos quando se sentem acuados. Voam que é uma maravilha e ninguém consegue pegá-los.

Não tem pra ninguém mesmo. Já tentaram pegar os peitudos e nada. Já tentaram agarrá-los pelas costas e nada. Já tentaram prender as borboletas e nada. Com eles, ninguém pódio!

