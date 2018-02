Que máscara!

Publicado pela 1ª vez em 16/02/2009

A semana começa com muita gente à procura da fantasia para o carnaval “deste país”.

Mas quem faz sucesso mesmo é o presidente “daquele país”. Na 25 de Março, a máscara de Barack Obama, ao preço de 7 reais, já está em falta.

Pra achar o adereço sem crise é preciso sambar bastante no meio da multidão que invade o paraíso das compras carnavalescas.

Quem não conseguir a máscara de “Obama lá” pode ir de “Lula lá”, a segunda na preferência popular.

Para ficar com o santo de casa, o desembolso é de apenas 3 reais. Pelo preço de um Obama dá pra comprar dois Lulas e ainda levar um real de troco.

Mas na 25 de Março, o personagem principal do carnaval não usa disfarce e atende pelo nome de flanelinha. Alguns cobram cinco reais, ou quase dois Lulas pela fantasia de tomar conta do carro.

Nos estacionamentos mais próximos das grandes lojas, o preço é ainda mais desmascarado e pode chegar a 15 reais. Quinze reais? Dá pra pagar com dois Obamas, companheiro?

