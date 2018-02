Prova de fogo

Publicado pela 1ª vez em 06/10/2009

Depois da gloriosa conquista da Olimpíada de 2016, começa outra batalha em busca de um bom resultado. Autoridades, unidas, que jamais serão vencidas, seguem o exemplo do projeto vitorioso do Rio de Janeiro.

Os primeiros sinais já surgiram e nos dão esperanças de mais medalhas no peito. Estão todos juntos em torno de um objetivo comum. A causa é nobre, mas é necessário conduzir tudo secretamente e com muito cuidado para não chamar a atenção.

Para a merecida chegada ao pódio, já foi formada uma força-tarefa. O plano é gigantesco e conta com as melhores cabeças, olhos, ouvidos, narizes, bocas, mãos e pés deste país.

As cabeças já armaram a estratégia, olhos e ouvidos ficarão atentos, narizes vão farejar qualquer movimento suspeito, bocas farão a propaganda, mãos irão à obra e os pés, os pés vão chutar o traseiro de quem ousar furar o esquema.

Agora, finalmente, estamos perto de conquistar o ENEM 2009. Sim, nós podemos. Em breve as provas estarão aí, pra quem quiser ver. Os espertos atletas da equipe de vazamento 5 por 500 já estão fugindo da raia.

