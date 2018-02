Profissão de risco

Publicado pela 1ª vez em 22/10/2009

Uma importante categoria sofre para se manter no competitivo e predatório mercado de trabalho. Os profissionais do setor são vítimas de uma feroz concorrência e perdem espaço para aventureiros.

Tem gente tomando o lugar deles em todo o mundo. Aqui no Brasil a situação não é diferente e se agrava cada vez mais. Pessoas desqualificadas para a função surgem todos os dias e fazem qualquer negócio para garantir a vaga e tirar a concorrência da frente, nem que seja com métodos reprováveis.

Representantes da categoria nas Américas do Sul, do Norte e Central se reuniram no México num esforço para chamar a atenção do público. Sem perder o bom humor, fizeram brincadeiras, contaram piadas e deram piruetas, mas não atingiram o objetivo proposto de matar a platéia de rir por cinco minutos. E assim terminou a 14ª Convenção Internacional dos Palhaços.

É hora de dar um grito de alerta. Não podemos permitir a extinção de uma profissão milenar e tão digna. Vamos dar um pé no traseiro de quem está fazendo essa palhaçada. Os verdadeiros palhaços merecem que fique tudo bem, tudo bem, tudo bem.

