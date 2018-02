Politicamente correto, certo?

Publicado pela 1ª vez em 31/05/2010

Empresas de vários segmentos estão descobrindo um novo mercado. É a ética. Sim, a ética é politicamente correta e ainda pode dar lucro. É só prestar atenção para ver e ouvir que já há campanhas em andamento.

Fabricantes de cigarros e bebidas pregam o consumo consciente e o combate à pirataria e à sonegação de impostos, que podem fazer mal aos cofres públicos e até à saúde (!) dos consumidores.

Também tem banco e administradora de cartão ensinando a gastar com moderação para não cair nos juros pornográficos e no crédito rotativo, aquele que roda, roda, roda e deixa o coitado do devedor tonto até cair.

Isso sem contar a crescente preocupação com o meio ambiente, traduzida em outra palavra que está na moda: sustentabilidade.

Tudo isso, além de honesto, é muito bom para o mercado de trabalho. Já pensou como seria a contratação se não houvesse esse tipo de cuidado? Na indústria de cigarros, um candidato fumante levaria vantagem. O cara poderia até ganhar o emprego na tosse ou no pigarro!

Na fábrica de bebidas alcoólicas, o sujeito interessado numa vaga teria que fazer o teste do bafômetro. Quanto mais alto o teor etílico, mais qualificado seria para a função!

Endividados e gastadores compulsivos também poderiam vestir a camisa e trabalhar em instituições interessadas somente no lucro acima de tudo.

Ainda bem que os tempos estão mudando, mas… dá pra tomar uma antes?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.