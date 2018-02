Pobre homem rico

Publicado pela 1ª vez em 11/03/2010

O noticiário das últimas horas trouxe uma grande decepção para um homem que deu duro a vida toda e, depois de tanto esforço, não deve ter dormido bem nesta noite de tanta preocupação.

É mais uma vítima de um mundo capitalista e injusto, que só visa o lucro, o lucro e o lucro. Com certeza, está passando um filme na cabeça deste cidadão. Será que a incansável luta e a imensa dedicação ao trabalho valeram a pena? Esta é a dúvida que paira hoje no pensamento de uma figura atormentada, mas que ainda tem valor e merece todo o nosso reconhecimento.

O que será dele agora? Como conseguirá conviver com a tremenda rasteira que levou dessa vida ingrata? Ele ainda terá forças para se recuperar e seguir em frente? É desse jeito que vai terminar uma existência tão produtiva e enriquecedora?

A nós, resta apenas torcer e enviar emanações positivas para que ele supere este momento tão difícil. Não deve ser fácil para um americano levar chapéu de um mexicano e se conformar com o posto de segundo homem mais rico do mundo. Força Bill Gates, nós estamos com você! Quando a vida fecha um windows, sempre se abre outro!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.