Perigoooooooooosa!

Publicado pela 1ª vez em 05/05/2010

Uma pesquisa espanhola acaba de nos revelar uma preocupação estarrecedora: mulher bonita faz mal à saúde do homem. O estudo da Universidade de Valência chegou a essa conclusão depois de observar atentamente 84 voluntários.

Cada um deles foi submetido a ficar sozinho numa sala com algum desconhecido ou desconhecida. Ao lado de um homem estranho, não houve alteração no nível de estresse.

Mas quando a acompanhante era uma bela mulher, os cientistas perceberam que o pobre coitado que fez o sacrifício em nome do avanço da Ciência manifestou elevação dos índices de cortisol, que podem estar relacionados a casos de impotência, doenças cardíacas e diabetes.

A liberação excessiva do hormônio aconteceu porque o infeliz forçado a dividir espaço com a deusa sentia no ar a oportunidade de uma paquera sem saber que o que faz bem aos olhos pode ser ruim para o coração.

Depois de tão impactante constatação, só resta ao sofrido bicho-homem se precaver diante de tão perigosas mulheres. E o pior é que elas não vêm com bula para indicar reações adversas, contra-indicações e a dosagem correta a ser ministrada.

O negócio então é ter sempre um amigão do peito por perto. Nossa gratidão aos cientistas que vão salvar a saúde da espécie com este importante e vital aviso: mulher bonita leva o homem para a cama do hospital. Tá dodói, tá?

