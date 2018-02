Perfeito pra prefeito

Publicado pela 1ª vez em 11/02/2009

Cerca de 3.500 prefeitos deste país estão em Brasília com o chapéu na mão. Foram pedir ajuda para os municípios com dodói nas contas e chegaram famintos porque a Dona União e os Senhores Estados sempre comem a maior parte do bolo de impostos.

O chamado Encontro Nacional de Novos Prefeitos começou ontem e já termina hoje. Em nome do combate à miséria, algumas cidades estão muito bem representadas: mandaram o prefeito e todos os vereadores. Pobres cidadãos! Como estão conseguindo sobreviver com tamanha ausência e suportar a imensa saudade?

Teve comitiva que chegou no domingo pra fazer um exaustivo city tour pela capital nacional e garantir vaga em hotel cinco estrelas. Os cidadãos que ficaram nas cidades vão pagar a conta, mas o esforço foi recompensado com mais crédito e parcelamento das dívidas.

Foram dias perfeitos para os prefeitos. Nossos heróis.