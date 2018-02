Pela primeira vez, aos 43

Publicado pela 1a vez em 22/02/2008 10:00:00

Acordei animado no domingo que se seguiu às duas meias-noites que nos devolveram os 60 minutos roubados pelo horário de verão. Tinha combinado com o meu filho que iríamos ver um jogo de um dos nossos times do coração, o União Futebol Clube, que enfrentaria o Taubaté. Ele falou sobre o assunto a semana inteira.

– Pai, falta muito pra domingo?

Mas quando não faltava mais nada para domingo ele desistiu do programa para andar de bicicleta com a irmã. Normal, para quem tem quatro anos.

Fui sozinho, apesar de ouvir da minha mulher que estava trocando um passeio com eles por uma partida da terceira divisão. No caminho para o estádio, pensei que se pedisse ao meu pai ele iria comigo. Nos 43 anos em que convivemos, com um misto de firmeza de caráter e histórias bem-humoradas, ele me ensinou a ser um bicho que só sabe viver em grupo.

Na fila pra comprar o ingresso é que me dei conta de um fato inédito. Aos 43 anos, era a primeira vez que estava indo sozinho a um jogo de futebol. Sempre fiz isso com amigos e, mais recentemente, com meus três amores. Quase voltei, mas o bilheteiro foi rápido. Paguei os 10 reais e entrei.

Arrumei um lugar no meio de dois torcedores. O da direita parecia ter uns 30 anos e o da esquerda beirava os 70, ambos muito falantes. Fiquei meio deslocado, mas logo comecei a participar dos diálogos, sempre no papel de terceiro a falar. O curioso é que eles não disseram um só palavrão e parecia que haviam combinado a ordem da conversa. O mais novo sempre falava primeiro e já abriu a boca aos 5 minutos de jogo, com um ataque do adversário.

– Não sei não…

– Deixaram os caras entrar…

– É…

Quando o nosso atacante Almir fez a primeira jogada de perigo, o bandeirinha marcou impedimento.

– Que é isso ô bandeira, não tava não…

– Onde que esse cara viu impedimento?

– É…

E o animado bate-papo não parava.

– Esse Júlio César é bom, mas é muito mascarado…

– Ele precisa tocar rápido, tá muito devagar…

– É…

– Esse lateral loirinho vai pra cima, mas ninguém acompanha…

– Olha lá, olha lá, vai com ele, vai com ele… Ah, não…

– É…

Perto dos 20 minutos já estávamos íntimos. Foi quando o Almir entrou na área e chutou na saída do goleiro: 1 a 0. Na comemoração, levei um tapinha em cada ombro e, seguindo a ordem, proferi minha maior frase.

– É isso aí, é isso aí. Tem que tocar no Almir. Ele é o cara…

– É o melhor. Tem 38 anos, mas é o melhor…

– Éééééééééééééééééééééé…

E assim foi com a bola que o nosso time mandou na trave e no sofrimento do segundo tempo com o Taubaté martelando sem conseguir o empate.

Só recuperei o vocabulário na hora do almoço e nos dois aniversários que as crianças tiveram para ir naquela longa tarde. A semana seguiu normal até quinta-feira, quando minha mulher retomou o assunto.

– Você deixou a gente pra ver o União na terceira divisão! Se pelo menos fosse o Palmeiras na primeira…

Pra minha sorte, caiu um temporal que alagou Mogi. Ficamos presos na padaria perto de casa, onde tomamos o “capuccino da paz”. Fomos buscar as crianças na escola e na volta tentamos cinco caminhos diferentes para vencer a enchente e o congestionamento. Foram exatos 110 minutos para fazer um trajeto que seria de apenas quatro quilômetros. Foi praticamente o mesmo tempo, incluindo o intervalo e os acréscimos, de União x Taubaté, só que bem mais divertido, apesar do cansaço. Foi minha primeira enchente em família, aos 43, sem nenhum “É” desta vez.

…

Aqui vai um agradecimento especial ao companheiro Marcelo Duarte, que divulgou este blog no programa “Você é curioso?”, que apresenta aos sábados na Rádio Bandeirantes. Recebi muitas mensagens carinhosas dos ouvintes, mas não foi de graça. O Marcelo me fez degustar um refresco chinês de extrato de ginseng sem gelo e pediu que eu respondesse aqui o que senti.

– É…

Foi minha primeira e última vez, aos 43.