Parece, mas não é

Nas últimas horas, tivemos notícias capazes de causar espanto e gerar comentários raivosos. Mas quem reage assim não tem amor no coração. É triste não enxergar a sinceridade das pessoas e ver segundas, terceiras, quartas e quintas intenções em tudo.

Em São Paulo, o secretário dos Transportes confirmou que a folha de Zona Azul vai subir de R$ 1,80 para R$ 3. Já tem gente gritando, mas o homem esclareceu que não é aumento, já que o preço é o mesmo há nove anos. Ah, bom!

Também neeeeeeesta cidade, os vereadores aprovaram o aumento do teto do funcionalismo, que pode elevar o salário do prefeito de 12 mil para 22 mil reais por mês. Já tem gente berrando, mas não é bem assim. O reajuste não é automático. É só uma previsão que pra valer precisa entrar no orçamento. Ah, bom!

E no Senado, finalmente, acabou a crise. Todo mundo é inocente e o comandante avisou que tudo voltará ao normal, com muito trabalho. Tem gente que não aposta um fio de bigode nisso, mas não há dúvida de que é a mais pura verdade verdadeira. Agora, sim, o pessoal vai meter a mão na massa. Ah, bom!

O mundo está cheio de homens de boa vontade. Eles só precisam de um crédito. Vamos dar o que nós temos de melhor. Cheque, dinheiro, cartão…

