Para ficar bem na foto

Publicado pela 1ª vez em 12/02/2009

Os 3.500 prefeitos que estiveram em Brasília no encontro nacional da “categoria” não saíram de mãos abanando.

Além das promessas de verbas e parcelamento de dívidas, puderam levar um troféu para casa: uma foto ao lado do presidente Lula e da ministra Dilma, a mãe do PAC.

Na verdade, uma fotomontagem. Era só chegar, fingir estar com os dois ao lado e dar aquele sorriso.

Alguns ficaram meio envergonhados com a pose. Então vão aqui algumas dicas infalíveis pra quem quer aparecer bem na foto:

Pense no povo e diga “abacaxi”. A palavra provoca um leve sorriso.

Imagine uma licitação qualquer e diga “testosterona”. A arcada vai aparecer de forma mais acentuada.

Agora, para ter um sorriso marcante e inconfundível, pense num inimigo político que deseja fritar e pronuncie “cheeseburger”. Mas se ainda assim não ficar bem na foto faça uma última tentativa e diga “dentadura”. Aí não tem falha. A mordida em boa parte do eleitorado estará garantida.

