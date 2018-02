Para ficar bem na fita

Publicado pela 1ª vez em 26/02/2010

Mais uma semana termina e, como já é tradição às sextas-feiras, é tempo de pensar em um bom filme para descansar e recarregar as baterias, longe de assuntos incômodos. Então, vamos às dicas de hoje.

A primeira é a tragicomédia MALDITA SORTE, que conta a inacreditável história de um grupo de amigos que ganha um prêmio milionário, mas descobre que o jogo não foi feito. O dono da casa de apostas divulga um vídeo com mega cenas de uma funcionária distraída e aponta a moça como zebra azarada.

Para os fãs do besteirol, vale dar uma espiada em APERTEM OS CINTOS, O PILOTO SUMIU. Moradores de uma importante cidade percebem que estão sem governo. A sucessão de trapalhadas e trocas de comando é quase interminável e provoca risos em cadeia, com final absolutamente imprevisível.

Se você gosta de histórias mirabolantes, não deixe de ver A GAIOLA DAS LOUCAS. Numa casa de leis, parlamentares ficam horrorizados ao descobrir funcionários envolvidos num esquema de desvio de dinheiro. As caras e bocas de espanto são impressionantes.

E para terminar, uma dica bem infantil: leve as crianças para ver PINÓQUIO. É bem educativo e ajuda a identificar desde cedo quem é cara-de-pau!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.