Pagando pra ver

Publicado pela 1ª vez em 23/10/2009

O fim de semana está chegando e nada melhor do que ver um filme, ainda que seja a reprise da reprise da reprise da reprise. Há ótimas dicas para todos os gostos.

Uma boa pedida é GASTARZINHO – O SENADORZINHO CAMARADA. É a história de um político astuto que tem uma missão implacável. Ele faz cara de mal e promete perseguir funcionários fantasmas. O problema é o final, absolutamente previsível. Mas vale pelo bigode do ator principal, que é muito engraçado.

Outra dica legal é TREZE HOMENS E NENHUM SEGREDO. O enredo mostra vereadores que se enrolam com doações suspeitas para a campanha eleitoral. Há uma cena tocante em que um deles faz cara de coitado, explica que está tudo dentro da lei e promete trabalhar ainda mais pelo povo. Quem assiste precisa se conter para não tirar um dinheirinho do bolso na hora.

E os amantes de suspense não podem deixar de ver ou rever A PROVA OCULTA. Larápios passam a mão num exame e prejudicam milhões de estudantes. Autoridades de plantão fazem cara brava, prometem medidas rigorosas de segurança e marcam uma nova avaliação gastando mais do que na primeira. A trama é tensa, mas a cena da prova na cueca é impagável.

Se você não gostou das dicas, vá de O PAGADOR DE PROMESSAS. A identificação será imediata.

