Os desencanados federais

Publicado pela 1ª vez em 24/06/2009

Uma importante sessão está marcada para hoje, às duas da tarde, na Câmara dos Deputados. Não é de votação. É de cinema. Estará em exibição para os nobres parlamentares o filme “Garapa”, de José Padilha, o mesmo diretor de “Tropa de Elite”.

Senadores também estão convidados para a apresentação nua e crua da vida real, sem atos secretos. A produção mostra o flagelo de verdade de três famílias nordestinas que passam fome. No caso, a tal garapa é a mistura de água com açúcar servida como “refeição”.

Quem já assistiu diz que o filme é um soco no estômago. A exibição na Câmara faz parte de uma campanha pela aprovação de uma emenda para incluir na Constituição Federal o “Direito Humano à Alimentação”. Agora sim, vai virar lei.

A gula revelada pelos últimos escândalos faz supor que a proposta terá apoio maciço dos parlamentares, ainda que seja apenas com a intenção de limpar a própria imagem e ficar bem na fita.

Então está combinado. Hoje, logo depois do almoço, deputados e senadores verão gente que passa fome. Vamos saber em breve se farão alguma coisa ou se vão continuar desencanados. Talvez eles precisem de água com açúcar depois da sessão.

