Operação Recall

Publicado pela 1ª vez em 10/03/2010

A palavra da moda é “recall”. Quem tem carro já ouviu falar e sempre fica assustado ao ver ou ouvir os anúncios chamando para uma verificação no melhor amigo de quatro rodas do homem.

Mas há outro recall sendo preparado e tem gente que ainda não percebeu. O perigo é muito maior porque várias falhas foram detectadas nos últimos tempos.

Uma delas causa a total perda dos freios. Já há casos em todo o país. O sujeito perde completamente o senso de direção e parte de maneira desenfreada para cima do bolso alheio, sem respeitar o sinal vermelho.

Outro defeito muito grave foi encontrado no acelerador. Quem está no comando só pensa em passar por cima de tudo e de todos, sem medo de qualquer punição. Já ocorreram relatos desse tipo em Brasília.

Há ainda uma falha mais preocupante em veículos que são sugadores de combustível e bateria. Eles consomem, consomem, consomem e o negócio não vai adiante, a não ser o deles, que sempre engata uma quinta marcha.

O recall desses carros desgovernados está marcado para outubro deste ano. Será a chance de trocar ou consertar os condutores das tais máquinas sem limites. Eles capotam, mas não brecam.

