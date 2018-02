Operação Desgrude

Publicado pela 1ª vez em 10/08/2009

O primeiro fim de semana livre do fumo em ambientes fechados mostrou que a lei veio pra pegar. E pra grudar também.

No shopping, tinha segurança com o olho grudado em quem demonstrasse qualquer atitude suspeita. Se algum distraído sacasse o cigarro do bolso, era logo convidado a dar um pulo lá fora.

Nos parques, agora território do fumacê, as árvores viraram fumantes passivas de quem se viu livre das imposições de tetos e paredes. Teve gente que grudou no tronco pra tragar em paz e dar um quebra-galho na vontade de fumar.

Nos bares, restaurantes e condomínios, placas, cartazes e adesivos foram grudados para avisar que as chaminés ambulantes estavam proibidas.

A fiscalização grudou nos locais onde a fumaça era liberada até a semana passada. A turma se comportou bem, mas algumas multas foram aplicadas porque tem gente que só aprende quando leva uma grudada no bolso.

Só que o maior grude do fim de semana foi nas calçadas e praças. Depois da batucada dos agentes fiscais, sobrou bituca pra todo lado. Quase impossível não pisar! Vai dar muito trabalho. Os esforçados garis vão ter de ficar de butuca. É permitido esfregar!

