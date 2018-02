Operação Bituca

Publicado pela 1ª vez em 07/08/2009

A noite passada foi uma criança em São Paulo. Batalhões antifumo foram a bares e restaurantes à procura de fumaça e encontraram ambientes menos poluídos.

Aparentemente, a nova lei tem tudo para pegar e não virar cinza. Foram maços e maços de informação e, até agora, ninguém alegou ignorância. Parece que a turma entendeu as mensagens, transmitidas em bom português.

Hoje, os fumantes que foram para a primeira noitada sem cinzeiro já estão comentando: “Nóis fumo pra balada e não encontremo ninguém fumando”.

Os garçons também estão muito contentes e dizem a plenos pulmões: “Nóis fumo pro trabalho e vortemo sem cheiro de cigarro”.

Os comerciantes já se conformaram e deixam bem claro: “Nóis fumo obrigados a cumprir pra não levar multa”

Os médicos estão muito felizes e não se cansam de dizer: “Finalmente nóis fumo ouvidos”.

Do fundo da lata de lixo vem a vozinha titubeante do cinzeiro: “Levei fumo”.

E os agentes da lei prometem ficar acesos na fiscalização e avisam: “Se você pensa que nóis fumo embora, nóis enganemo você”.

Se a lei pegar, muita gente vai largar!

