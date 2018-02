Olé, Olé, Olé!

Publicado pela 1ª vez em 07/12/2009

Como é bom viver num país onde tem gente sempre atenta, de olho nas grandes jogadas e pronta para aplaudir quem merece e para vaiar quem merece mais ainda!

Como é bom viver num país onde tem gente que fica indignada diante do desperdício de grandes oportunidades, que xinga os aproveitadores de mercenários e bota esses caras para correr!

Como é bom viver num país onde tem gente que reza e tem fé em novas conquistas, luta até o fim sem perder a esperança e chora sinceramente quando só vê gol contra de quem deveria dar o exemplo!

Como é bom viver num país onde tem gente que cobra os grandes comandantes, exige o suor da camisa de seus representantes e não aceita os erros de quem tem autoridade para evitar lances de injustiça que se repetem!

Técnicos e jogadores de futebol sofrem, mas os craques do dinheiro no bolso, na mala, na meia e na cueca adoram essa torcida, que não tem olhos para tais armações. Se recebessem apenas 10% de toda essa atenção, ficariam com medo do rebaixamento e pensariam bem antes de aplicar dribles cada vez mais ousados, como o da vaca, do burro, da anta, da mula… Só assim para mudar a letra do hino que eles mais gostam: “Uma vez esperto, esperto até morrer!”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.