Obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo

Publicado pela 1ª vez em 03/05/2010

Todos os dias o calendário nos revela datas comemorativas difíceis de entender. Tem o dia disso, o dia daquilo, o dia de sei lá o quê. Mas duas das várias efemérides de hoje merecem ser festejadas com muito orgulho.

Três de maio é a data de homenagear homens e mulheres de valor, muito valor, muito valor mesmo, que abdicam de suas vidas particulares em nome do trabalho, muito trabalho, muito trabalho mesmo.

São pessoas abnegadas, muito abnegadas, muito abnegadas mesmo, que não se preocupam com os próprios interesses, nem um pouco com os próprios interesses, nem um pouco mesmo.

Tudo isso para fazer o bem aos outros, só o bem aos outros, só o bem aos outros mesmo, sem pedir nada em troca, nadica de nada em troca, nadica de nada mesmo.

Então, fica aqui a nossa mais sincera e agradecida reverência a estes heróis e heroínas. Parabéns a todos por duas datas importantíssimas comemoradas hoje: o Dia do Legislador e o Dia do Parlamento.

Em sinal de gratidão, vamos oferecer uma beleza genuinamente nacional a quem vive quebrando os nossos galhos. Hoje também é o Dia do Pau-Brasil. Nada de duplo sentido. É a árvore, só a árvore, só a árvore mesmo.

