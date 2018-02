O trabalho que enriquece

Publicado pela 1ª vez em 28/07/2009

Todo santo dia tem gente madrugando ao som do despertador, levantando com sono e amaldiçoando a vida que leva. Não é fácil acordar mesmo, ainda mais com o frio que vem fazendo.

Mas já está mais do que comprovado que o trabalho enobrece e enriquece o homem. E a mulher também. É tudo uma questão de esforço, disposição, habilidade, determinação e companheirismo no ambiente de trabalho.

Com todos esses ingredientes, é possível ganhar dinheiro e fazer as pessoas à nossa volta mais felizes. Não adianta torcer o nariz, porque é a mais pura verdade!

Para os céticos e eternos reclamões que só ficam dizendo “oh, dia, oh, vida, oh, azar”, a comprovação que faltava acaba de sair de uma empresa do Rio de Janeiro. Um verdadeiro exemplo de que trabalho e riqueza são duas faces da mesma moeda.

Trinta e oito funcionários esforçados se uniram em torno de um objetivo comum.

Trinta e oito funcionários bem dispostos se uniram em torno de uma iniciativa comum.

Trinta e oito funcionários habilidosos com números se uniram em torno de um denominador comum.

Trinta e oito funcionários determinados se uniram em torno de uma esperança comum.

Trinta e oito funcionários companheiros se uniram em torno de um bem-estar comum.

Cada um deu o melhor de si no trabalho e, juntos, todos chegaram lá. Fizeram um bolão na empresa e ganharam quase 56 milhões na Mega-Sena. Todos unidos em torno de um prêmio incomum. Viva o trabalho!

