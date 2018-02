Publicado pela 1ª vez em 09/05/2008

Meu filho vive uma fase descritiva, típica de crianças de cinco anos. Gosta de contar tudo em detalhes e exige atenção de quem está ouvindo. É como se estivesse esperando um sinal de aprovação, mas fica envergonhado e mudo quando recebe o elogio. Se o agrado é feito fora de hora, a história é imediatamente interrompida e às vezes ficamos sem saber o desfecho.

Um dos momentos desse tipo de manifestação ocorre sob o chuveiro, desde a formação da primeira bolhinha de sabão até a última enxaguada. Outro dia, como de costume, ele descrevia cada parte do banho:

– Tô lavando a cabeça!

– Tô lavando o rosto!

– Agora as orelhinhas!

Quando cobramos mais rapidez e menos gritaria, o detalhamento e o tom aumentam, prenunciando que aquela vozinha vai virar um vozeirão no futuro.

– Tô lavando o braaaaaço!

– Agora o outro braaaaaço!

– O sovaquiiiiinho!

– O outro sovaquiiiiinho!

– Agora tô lavando a barriguiiiiinha!

– As cooooostas…

– Tô lavando o piu-piuuuuu!

– Agora o bum-buuuuum!

– Tô lavando a perniiiiinha!

– A outra perniiiiinha!

– Agora tô lavando o sovaco da perna!

Sovaco da perna??? Corremos para o banheiro. Era a virilha.

– Agora o outro sovaco da perna!

Diante da risada geral, ficou quieto e quis encerrar o banho ali mesmo, antes de chegar aos pés.

Fiquei pensando como nós adultos adoramos dar demonstrações explícitas de conhecimento mesmo quando não entendemos nada. Temos respostas prontas e falamos como autoridades no assunto. Alguns sabem até demais, mas se flagrados em situações comprometedoras usam a santa ingenuidade para dar “convincentes” explicações. Exemplos? Vamos lá:

Um documento sobre os gastos de um político adversário é dossiê ou apenas um banco de dados? É o sovaco da perna!

Um deputado jurando que o aumento da verba de gabinete não significa mais salário. É o sovaco da perna!

Um político que acha que formação de quadrilha é somente uma festa junina. É o sovaco da perna!

Uma celebridade que só quer um programinha com garotas, mas se engana e sai com travestis. É o sovaco da perna!

Eu, eu mesmo, torcendo pelo São Paulo na Libertadores e pelo Corinthians na Copa do Brasil. É o sovaco da perna!

O menininho sabe mesmo das coisas:

– Lave bem esse sovaquinho da perna, meu garoto!

………………………………………………………………………………………………

Meninos de cinco anos são mesmo muito sinceros:

– Eu gosto mais da mamãe do que de você!

Já ouvi a frase várias vezes e nunca achei isso um problema, mas um dia resolvi perguntar o motivo da preferência.

– Ela não faz cosquinha nem me dá apertões.

Sem perceber, reagi instintivamente e… fiz cosquinhas e dei uns apertões nele.

Acho que não me importei porque desde criança sempre ouvi a mesma recomendação do meu pai:

– O filho deve ter muito amor pelo pai e muuuuuuuuuuuuito amor pela mãe!

Feliz Dia das Mães!