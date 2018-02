O que é isso, bicho?

Publicado pela 1ª vez em 22/07/2009

A criançada que vai ao Zoológico de São Paulo acaba de descobrir bichos soltos no parque, muito freqüentado nas férias de julho.

Corujas de olhos bem atentos avisaram raposas, informando que não havia ninguém tomando conta do galinheiro. Quinze delas resolveram fazer um passeio no domingo e, para não perder a viagem, levaram 100 mil reais das bilheterias.

A direção do Zoo revelou que não há câmeras para fiscalizar as macaquices. O problema estaria na burocracia a passos de tartaruga, que atrasou a licitação para a compra dos equipamentos.

Depois, esticou o pescoço feito girafa para apontar que a Polícia Militar retirou em abril um posto fixo que mantinha ao lado das bilheterias.

A PM deu uma de avestruz e disse que não via relação entre a retirada das águias vigilantes e o ataque das astutas raposas. No lugar do ninho de fiscalização, foi montado um esquema leonino com Radiopatrulha, Força Tática, Rocam e Policiamento Comunitário. Animal!!!

O Zoológico é muito importante, tem história e merece um tratamento melhor. Deve mesmo ser visitado. As antas de verdade agradecem.

