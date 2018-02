O nome de uma vida

Publicado pela 1ª vez em 28/12/2009

Há pessoas que nascem com um sorriso sincero que carregam para o resto da vida.

Há pessoas que ao sorriso incorporam uma gostosa gargalhada, marota e contagiante.

Há pessoas que ao sorriso e à gargalhada juntam uma alegria que arrasta todos que estão em volta.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada e à alegria acrescentam um olhar acolhedor.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria e ao olhar somam dois braços sempre abertos.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria, ao olhar e aos braços abertos misturam palavras sempre bonitas e verdadeiras.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria, ao olhar, aos braços abertos e às boas palavras amontoam talentos que encantam.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria, ao olhar, aos braços abertos, às boas palavras e ao talento incluem uma dose forte de honestidade.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria, ao olhar, aos braços abertos, às boas palavras, ao talento e à honestidade agregam atitudes de humildade.

Há pessoas que ao sorriso, à gargalhada, à alegria, ao olhar, aos braços abertos, às boas palavras, ao talento, à honestidade e à humildade multiplicam a vontade de se doar para compartilhar tudo isso.

Mas são poucas as pessoas que, além do sorriso, da gargalhada, da alegria, do olhar, dos braços abertos, das boas palavras, do talento, da honestidade, da humildade e da doação, resumem uma história de vida no significado de um nome.

Adeus, Muhib, o Amado!

……….

Aqui, uma simples homenagem a Muhib (Muíbo) Cury, que nos deixou no dia 26 de dezembro, aos 80 anos, 20 dias antes de completar 81. De alguém que foi ouvinte dele por mais de 30 anos, companheiro do trabalho por 11 e será admirador e grato para sempre.

