O espetáculo voltou

Publicado pela 1ª vez em 02/02/2010

Estamos vivendo um momento histórico, de renovação de esperanças e com promessas de muitas alegrias. Como é bom ver nossos grandes craques de volta e cheios de disposição!

Eles estão com muita vontade de entrar em campo e mostrar que são insuperáveis na nobre arte de driblar, armar jogadas de efeito e ir com tudo para o ataque sem medo de pontapé ou cara feia.

Já dá pra imaginar as maravilhas que vamos ver, com arrancadas fenomenais, chutes de potência máxima e pedaladas desconcertantes. Isso sem contar a retaguarda forte e atenta, sempre preparada para defesas indefensáveis e torpedos para afastar o perigo da área.

Nossos ídolos reconhecidos mundialmente pela astúcia, pela ousadia e pelo jogo de cintura são bons filhos da Pátria que agora estão em casa novamente. Os grandes espetáculos já começam hoje e a torcida vai gritar numa única voz: “Ô, o deputado voltô” ou “Ô, o senador voltô”.

Bom retorno ao trabalho, queridos parlamentares. E se a coisa complicar, bola pro mato porque é ano de renovar mandato!

