O Castelo do Cinderelo

Publicado pela 1ª vez em 09/02/2009

Nos últimos dias, uma discussão se instalou neste país tão belo.

Tudo por causa de um deputado que construiu um castelo.

A cabeça do coitado só levou martelo.

Nós, da imprensa, sempre à procura de um elo.

Não deixamos o parlamentar em paz com seu patrimônio magrelo.

A cada acusação que ouvia, o pobre ficava branquelo.

E sempre dava explicações com um sorriso amarelo.

Mas o povo grudou nele feito caramelo.

Seus colegas, indignados, queriam colocá-lo no chinelo.

Oh, pobre donzelo!

Acabou de morder um novo cargo e ficou banguelo.

Já renunciou e agora vamos parar com isso, eu apelo.

São só umas torres de nada num lugar singelo.

E que seja feliz para sempre o Cinderelo!

