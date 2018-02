Notícias frescas

Publicado pela 1ª vez em 04/02/2010

Ninguém aguenta mais esse calorão que está fazendo. O assunto surge em qualquer conversa e abafa os outros temas. É gente suando e se abanando pra todo o lado e o consumo de energia elétrica batendo recordes e mais recordes a cada dia.

Para amenizar a quentura, o jeito é se refrescar com água, suco, sorvete. Mas algumas notícias que parecem quentes também podem trazer algum frescor, lembrando uma antiga brincadeira de criança.

Nunca se investiu tanto no combate às enchentes e na recuperação de ruas esburacadas. Ih, tá frio, tá frio!

O governo reduziu a mistura de álcool na gasolina para baixar o preço do produto. Tá frio ainda!

Depois, resolveu cortar um imposto da gasolina para impedir que fique mais cara por causa da menor quantidade de álcool. Tá mais frio ainda!

Parlamentares deeeeeeste país prometem votar até março o projeto que impede candidaturas de gente com ficha suja. Ih, esfriou de vez!

Rigorosas investigações vão punir os envolvidos no escândalo do mensalão em Brasília. Ah, tá muuuuuuito frio!

Os bens dos mensaleiros podem ser congelados para impedir novas negociatas. Tá frio demais, com tremedeira na cueca e na meia até!

É melhor parar por aqui. Já deve ter gente batendo os dentes e dizendo: “Eu que-ro o ca-lor de vol-ta!”.

